Erzurum'da 2 TIR'ın karıştığı kazada 1 sürücü öldü
Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 TIR'ın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti
Kenan A. idaresindeki TIR, Erzurum-Ağrı kara yolunun Horasan ilçesi girişinde, park halinde bulunan Mustafa E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mustafa E. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.