Erzurum'da 10 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konuldu

Oltu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kene tutunması yoluyla bulaşan KKKA'nın Türkiye'de ilk kez görüldüğü 2002 yılından beri ciddiyetle takip edilen bir hastalık olduğu belirtilerek, genellikle hayvanlar ile tarla, bahçe gibi yeşil alanlardan insanlara tutunan veya temas eden enfekte hayvandan bulaşan hastalık karşısında, özellikle çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların dikkat etmesi gerektiği anımsatıldı.
KKKA vakalarının son günlerde arttığı bildirilen açıklamada, "Yöremizdeki KKKA hastalığı vakalarında son günlerde ciddi oranda artıș gözlenmiştir. İlçemizde kene ısırması nedeniyle 14 vatandaşımıza yapılan testlerde 10 kișinin pozitif olduğu tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, vatandaşların bu hastalıktan korunmak için tedbirlere uyması gerektiği vurgulanarak, şu uyarılarda bulunuldu:
"KKKA, insanlara kene tutunması/teması, enfekte insan, enfekte hayvan ile bulaşan 'ölümle' sonuçlanabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Bağ, bahçe gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyinin, pantolon paçalarını çorap içine sokun ya da çizme giyinin, riskli alandan ayrılırken vücudunuzun ve elbisenizin her yerine dikkatlice bakın, hayvanların üzerindeki keneye, kan ve idrarına çıplak elle dokunmayın, vücuda tutunmuş kene üzerine sigara basılmamalı, kolonya dökülmemeli, bu gibi durumlar kenenin zehri kusmasına sebep olabilir."
Kenenin vücuttan çıkartılmasının da hassas bir işlem olduğu aktarılan açıklamada, "Vücudunuza tutunan keneyi çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşet ile baş kısmından tutarak çıkarın, çıkaramıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Kene tutunmasından sonra 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini görürseniz, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun." ifadelerine yer verildi.
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