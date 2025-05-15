Erzincan’da sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı
Erzincan'da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı
Giriş: 15.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:18
Tercan ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi.
İlçe ve ilçeye bağlı Kargın beldesinde su altında kalan bazı tarım arazileri zarar gördü.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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