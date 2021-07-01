Erzincan Havalimanı'nın adı değişti

Cumhurbaşkanı kararıyla Erzincan Havalimanı'nın adı değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanının yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.

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