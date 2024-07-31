Erzincan'da üniversitede yapay zeka desteğiyle karaciğere kitle lezyon tanısı konuluyor

REKLAM advertisement1

EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve radyoloji uzmanı Doç. Dr. Volkan Kızılgöz ile düzenlediği basın toplantısında, "Yapay zeka destekli tanı uygulaması"nı tanıttı.

Dekan Kantarcı, Türk mühendisleri ve doktorlarının işbirliği ile elde edilen önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi.

Sağlanan önemli katkılar ve geliştirilen vizyon sayesinde bu projenin öne çıktığını, bunun da çalışmaya katkı veren akademisyenlere büyük bir motivasyon sağladığını ifade eden Kantarcı, şöyle konuştu: "Hastalarımızın daha kolay tanı alabilmesi ve böylece tedavilerinin daha erken başlayabilmesi için geliştirilen yapay zeka destekli tanı uygulaması sağlık alanında büyük katkı sunacak. Bunun yanı sıra dünya tıbbının geleceğini de önemli bir noktaya taşıyacaktır. Bu aşamadan sonraki hedefimiz, yapay zekayı hekimlerimizin desteğiyle bu konuda daha da ustalaşmaktır. Gelecekte karaciğer kitle lezyonlarının radyoloji hekiminin işini kolaylaştırarak doğrudan bu yapay zeka programı ile tanımını sağlamaktır. Böylece tanı süreci kısalacak ve hatta tanı, hekim değerlendirilmesinden önce belirlenecek, hastalarımızın tedavisi daha hızlı ve daha kolay olacaktır."

Projenin yerli ve milli bir program olduğunu belirten Kantarcı, "Bir uzman hekimin işini çok kolaylaştırarak doğrudan yapay zeka ile tanı koyacağız. Çalışmamız ve ulaştığımız sonuçların detayları saygın bir uluslararası dergiye gönderilmiş ve inceleme aşamasındadır. En kısa sürede sonuç almayı umuyoruz, sonuçlarımıza güveniyoruz, bu konuda da çok umutluyuz. Bu çalışma bize, azim ve gayretle çalışıldığında Türk çocuklarının neleri başarabileceğini gösterdi. Elde edilen başarılar gençlere umut, heyecan ve çalışma azmi vermektedir" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE KESİN BİR TANI KOYMUŞ OLDULAR" Uygulamadan yararlanan hasta Serpil Akbulut ise yaklaşık 2 yıldır karaciğerinde bir kitle olduğunu ancak tam bir tanı konulamadığını anlattı. Hastalığıyla ilgili birkaç yere de gitmesine karşın bir netlik kazandırılamadığını dile getiren Akbulut, "Hocalarımızın yapay zeka ile alakalı bir çalışma yaptığını öğrendim. Hocalarımızın da tavsiyesi üzerine bu çalışmaya dahil olmak istediğimi söyledim. Kendileri karaciğerin parçalanmasına gerek kalmaksızın yapay zeka sayesinde kesin bir tanı koymuş oldular" dedi.