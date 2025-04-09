Erzincan'da çatılar uçtu, direkler devrildi

Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, direkleri devirdi
Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu
Giriş: 09.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:58
Erzincan'da öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle köy konağının çatısı uçtu.
Çatıdan kopan parçalar ise elektrik ve telefon direklerinde hasar oluşturdu.
Şiddetli fırtınanın ardından AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
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