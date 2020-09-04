Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Taşkıran, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç’ın da katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.