Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan transfer şov geldi. Lacivert-beyazlılar; Kevin Varga, Yasin Dülger, Feyzi Yıldırım ve Alan Lima Carius'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlılar; Macaristan ligi ekiplerinden Debreceni takımında formasını giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga 3+1 yıllık, geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Dülger ile 3 yıllık, son olarak Eskişehirspor’da görev yapan sağ bek oyuncusu Mehmet Feyzi Yıldırım’la 3 yıllık, Avusturya ekibi St. Pölten formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Carius ile ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenlerinde Kasımpaşa Sportif Direktörü Emir Saraç da hazır bulundu.

KEVIN VARGA

Doğum tarihi: 30 Mart 1996

Doğum yeri: Karcag / Macaristan

Boy: 1,78 m

Uyruk: Macaristan

Mevki: Sol Kanat - Forvet

Ayak: Sağ ayak

Kevin Varga, geçtiğimiz sezon forma giydiği 36 maçta 6 gol, 15 asistlik performans göstermişti.

MEHMET FEYZİ YILDIRIM

Doğum tarihi: 23 Ocak 1996

Doğum yeri: Eskişehir

Boy: 1,75 m

Uyruk: Türkiye

Mevki: Sağ bek

Ayak: Sağ ayak

Mehmet Feyzi Yıldırım, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de forma giydiği 21 maçta 2 gol kaydetti.

YASİN DÜLGER

Doğum tarihi: 25 Ekim 1995

Doğum yeri: Samsun

Boy: 1,78 m

Uyruk: Türkiye

Mevki: Sol kanat - 10 numara

Ayak: Sol

Mehmet Feyzi Yıldırım, geçtiğimiz sezon 3. Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetti.

ALAN LIMA CARIUS

Doğum tarihi: 4 Nisan 1997

Doğum yeri: Paty do Alferes (Brezilya)

Boy: 1,75 m

Uyruk: Brezilya

Mevki: 10 numara

Alan, geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga'da forma giydiği 13 maçta 2 gol kaydetti.