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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da yönetim kurulu, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:41 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:41
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        Kocaelispor’un, Trendyol 1. Lig’e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.

        Kocaelispor'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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