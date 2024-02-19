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Kocaelispor’un, Trendyol 1. Lig’e yükselmesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.