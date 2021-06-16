"Hülya Avşar'a ters bakmayacaksın"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ertuğrul Postoğlu, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ekrana veda eden 'Masumiyet' adlı dizide senaryo gereği rol arkadaşı Hülya Avşar'dan tokat yiyen Postoğlu, konuyla ilgili konuştu.

"NEREDEYSE AĞLAYACAKTI"

"Çenem kendine geldi" diyen oyuncu, "Hülya, yavaş vurmak istedi ben de tam tersine 'Sen vur, ben alırım. Yeter ki elmacık kemiği ile yanağa gelsin, fark etmez' dedim. 7-8 açıdan çektik. Son çekimden önce, 'Gerçekten acıdı, biliyorum. Özür diliyorum' dedi. 'Boş ver, kartal pençesinden Fenerbahçe'ye ne olur?' dedim. Daha sonra Hülya'nın gözlerindeki alevi gördüm. Son çekimde kamera açısını ayarlayamadı herhalde. Bu sefer elmacık kemiği yerine çeneye geldi. Çeneye gelince biraz acıdı. Sonra bir an durduk, çenemi kapatamadım. Hülya neredeyse ağlayacaktı" ifadelerini kullandı.

"HÜLYA'YA TERS BAKMAYACAKSIN"

Çenesinin kırılmadığını söyleyen Ertuğrul Postoğlu, "Hülya kuzenini aradı. Profesör doktor Erol Avşar'a gittik. Küçük travmatik bir şey olmuş. Çenemde hafif bir kayma olmuş. Fakat şunu anladım; Hülya'ya ters bakmayacaksın. Hülya Avşar'ın o olayından sonra tenise başlamaya karar verdim" şeklinde esprili bir açıklamada bulundu.