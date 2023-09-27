Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün olağanüstü genel kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kongreye katılan bütün delegelere teşekkür eden Başkan Doğan, “Bizim için önemliydi. Gelip bize burada destek verdiler. Kulüplerine sahip çıktılar sağ olsunlar. Kongre gayet güzeldi. Sonuçta herkesin ortak değeri Trabzonspor. Bunların hepsi Trabzonspor’un iyiliği için herhangi bir sıkıntı olmadan geçti” şeklinde konuştu.

“HOCAMIZ İLE HER ZAMAN KONUŞUYORUZ” Hatayspor maçını değerlendiren Başkan Doğan, “Hatayspor maçı Trabzonspor’a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Hocamız ile her zaman görüşüyoruz. Birazdan yine görüşeceğiz. Bunlar normal olan görüşmeler. O da sonuçta böyle olmasını istemez. Herkes Trabzonspor’un daha iyi olmasını istiyor. Kendisi de öyle. İnşallah bundan sonra buna benzer sonuçlar yaşamayacağız” diye konuştu.

PLAY-OFF YORUMU TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Süper Lig'de play-off sisteminin geri gelebileceğine dair açıklamalarını değerlendiren Başkan Doğan, “Bu çok yeni bir konu. Kulübün gelirinin arttırılması için bu tip konuşmalar daha önce olmuştu. Ama başkanımız bunu ilk defa dillendirdi. Kendisi herhalde bizi de çağıracaktır bu konuları detaylıca konuşacağız. Artısı ve eksisini o zaman daha açık konuşabiliriz. Şu anda çok sıcak bir konu. Ne olduğunu tam olarak anlamadan yorum yapmam yanlış olur. Onları öğrendikten sonra yorumlarız” ifadelerini kullandı.