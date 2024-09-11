Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan anlamlı ziyaret - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan'dan anlamlı ziyaret: Hüseyin'in hayali gerçek oldu

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, beyin tümörü nedeniyle 2012 yılında 13 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Hüseyin Bayraktar'ın kabrine, 2021-22 şampiyonluk kupasını götürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hüseyin'in hayali gerçek oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, henüz 13 yaşındayken hayatını kaybeden Hüseyin Bayraktar’ın en büyük arzusu olan Trabzonspor’un şampiyonluğunu görebilme hayalini gerçekleştirdi.

        Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, şampiyonluk kupasını Hüseyin’in mezarına götürdü.

        Başkan Doğan, burada yaptığı açıklamada, "En büyük isteği Trabzospor’un şampiyonluğunu görmekti. Nasip olmadı ama kendisi için kupayı buraya getirdik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Tekrar başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

        Hüseyin Bayraktar’ın babası Köksal Bayraktar ise şu ifadeleri kullandı:

        "Başkanım, yönetimiyle beraber geldi. 2021-2022 sezonu kupasını oğlumun mezarına getirdi, kendi elleriyle bıraktı. Oğlumun bunu gördüğüne inanıyoruz. Eşim, çocuklarım ve biz çok mutlu olduk. Başkanımızın bize kulak vermesi bizi apayrı mutlu etti. Kendisine ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Trabzonspor’umuz var."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Habertürk Anasayfa