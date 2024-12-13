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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Adaletsizliklere karşı mücadelemiz sürecek - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Adaletsizliklere karşı mücadelemiz sürecek

        Türk futbolunda adaletsiz bir düzen olduğunu savunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, "Mevcut düzen ne yazık ki tarafsızlıktan uzak ve adaletsiz bir tablo sergiliyor. Trabzonspor, sahada yalnızca rakipleriyle değil, sistemin açıkları ve yanlışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu düzen, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun itibarını da tehdit etmektedir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:24
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        "Adaletsizliklere karşı mücadelemiz sürecek"
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, bordo-mavililerin kurulduğu günden bu yana mücadele ruhuyla Türk futbolunda eşsiz bir yer edindiğini belirterek, "Bugün ise bu ruhu yeniden canlandırmak, sürdürülebilir başarı modelini hayata geçirmek ve tarihimizde yeni bir sayfa açmak üzere çok önemli bir yol ayrımındayız. Finansal sıkıntılar, saha içi zorluklar ve Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı verdiğimiz mücadele, yalnızca bugüne değil, geleceğe dair de umut taşımaktadır. Bu bağlamda, kulübümüzün Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak yaklaşık 800 milyon TL’lik faiz yükünden kurtulması, Trabzonspor tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden biri olmuştur. Ancak, bu sadece başlangıçtır. Gelir kaynaklarımızı artırmak, sportif başarıyı istikrarlı hale getirmek ve Trabzonspor’u borçsuz yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Trabzonspor’un geleceği artık tesadüflere bırakılmayacak" ifadelerini kullandı.

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        "ADALETSİZLİKLERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

        "Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı verdiğimiz mücadele yalnızca Trabzonspor’un değil, Türk futbolunun itibarını savunma mücadelesidir. Sahada, masada ve her alanda hakkımızı savunmaya kararlıyız" diyen Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türk futbolunun mevcut düzeni, ne yazık ki tarafsızlıktan uzak ve adaletsiz bir tablo sergiliyor. Trabzonspor, sahada yalnızca rakipleriyle değil, sistemin açıkları ve yanlışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu düzen, sadece Trabzonspor’un değil, Türk futbolunun itibarını da tehdit etmektedir. Bizler, bugüne dek hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmadık; bundan sonra da kalmayacağız. Haklarımızı sahada, masada ve her alanda sonuna kadar savunacağız. Bu, yalnızca kulüp mücadelesi değil, aynı zamanda bir duruşun, bir hakkaniyet savaşının hikayesidir."

        "ÜÇ YILLIK PLANIMIZ VAR"

        Sportif açıdan zor bir süreçten geçtiklerini aktaran Ertuğrul Doğan, "Ancak, büyük başarılar büyük dönüşümlerle gelir. Şenol Güneş hocamız liderliğinde başlattığımız üç yıllık plan çerçevesinde, ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve üçüncü yıl sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerliyoruz. Bu süreçte altyapımızın merkezi bir rol oynayacağına inanıyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçireceğimiz Trabzonspor Koleji, hem genç yeteneklerin yetişmesine hem de Trabzonspor kültürüne uygun bireylerin kazandırılmasına öncülük edecek. Bu, yalnızca bugünü değil, Trabzonspor’un yarınlarını da inşa edecektir" diye konuştu.

        "MALİ DİSİPLİNDEN ASLA VAZGEÇMEYİZ"

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Doğan, mali disiplinden asla vazgeçilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Bu tarihi süreçte, Trabzonspor camiası olarak bir araya gelmemiz ve geleceğimizi birlikte şekillendirmemiz büyük önem taşıyor. Aralık ayı içinde gerçekleştirdiğimiz seçimli olağan genel kurul, yalnızca bir seçim değil, kulübümüzün geleceği adına kritik dönüm noktasıdır. Trabzonspor’un geleceği, sizlerin bu sürece sahip çıkmasıyla şekillenecektir, Ben olayım ya da olmayayım, Trabzonspor’un mali disiplininden asla vazgeçilmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu disiplin, sadece bugün değil, yarın da Trabzonspor’un dimdik ayakta kalmasını sağlayacak en önemli temel taş olacaktır. Aynı şekilde, sportif yapılanmaya olan sadakatimiz de kulübümüzün başarı yolculuğunda rehberimiz olmaya devam edecektir" cümlelerine yer verdi.

        "TRABZONSPOR BÜYÜK BİR DAVANIN ADIDIR"

        Camianın kenetlenmesi noktasında bir arada olmaları gerektiğini de aktaran Doğan, cümlelerini şöyle tamamladı:

        "Unutmayalım ki Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü değil; bir değerler manzumesidir. Adaletsizliklere başkaldıran, hakkaniyet için savaşan ve başarının ancak alın teriyle kazanılacağını gösteren büyük bir davanın adıdır. Bu dava sahada kazanılan kupalarla değil, camianın birliği ve Trabzonspor ruhunun yaşatılmasıyla yücelecektir. Tahriklere kapılmadan, büyük bir kulüp olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Trabzonspor’un gerçek gücü, birbirine kenetlenen ve kulübüne inanan taraftarıdır. Bu yolculukta takımımızın yanında olmanızı ve stadyumumuzu Trabzonspor’un ruhuna yakışır bir coşkuyla doldurmanızı bekliyoruz. Çünkü Trabzonspor’un hikayesi, umutsuzluğa direnenlerin, zorlukları birlikte aşanların hikayesidir. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız."

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