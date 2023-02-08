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Ancak ertesi gün hapı, gebeliği önleyici korunma yöntemlerinden biri değildir. Ertesi gün hapı ne işe yarar, ertesi gün hapı ne zaman kullanılır gibi kafa karıştıran konuları sizler için derledik.

Ertesi Gün Hapı Nedir?

Korunmasız veya istenmeyen şekilde cinsel ilişkiye giren kadınların olası bir gebelik durumunu önlemek için kullandıkları ilaçtır. Bilinen diğer adı ise sonraki gün hapıdır. Ertesi gün hapı hamileliği önlemek amacıyla tercih edilen birincil doğum kontrol yöntemlerinden değildir. O halde birincil doğum kontrol yöntemlerinden biri olmayan ertesi gün hapı ne işe yarar? Bu hapın kullanım amacı da gebeliğin oluşmasını engellemektir ama birincil yöntemler planlı alınan önlemlerken ertesi gün hapı, acil durumlarda tercih edilebilen doğum kontrol yöntemidir.

Bu durumda ertesi gün hapı ne işe yarar sorusuna daha detaylı cevap verecek olursak planlanmamış ve korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebeliği önlemek için yumurtlamayı önlemeye ya da geciktirmeye yarar diyebiliriz. Bu noktada sadece ertesi gün hapı ne işe yarar konusu değil, ertesi gün hapı ne değildir sorusunun yanıtı da önemlidir. Çünkü ertesi gün hapının cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkları önleme etkisinin olup olmadığı konusu da sıklıkla merak edilmektedir. Birincil doğum kontrol yöntemlerinden bazıları cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkları önlemeye yardımcı olurken ertesi gün hapı için böyle bir durum söz konusu değildir.

Ertesi gün hapı bulaşabilecek cinsel hastalıkları önlemez. Ayrıca hamileliği sonra erdirme durumu da çoğunlukla net bilinmemektedir. Ertesi gün hapı başlamış bir gebeliği sonlandırmaz. Hamileliği sona erdirme ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme gibi özellikleri olmayan ertesi gün hapı, korunmasız girilen ilişki sonrasında kullanıma uygundur. Ertesi gün hapı ne zaman alınmalı konusuysa ilacın doğru etkiyi göstermesi için önemlidir.

Ertesi Gün Hapı Ne Zaman Kullanılır?

İlacın kullanım zamanının doğru ayarlanması işlevselliği açısından önem taşır. Peki ertesi gün hapı ne zaman kullanılır? Uzmanlara göre bu sorunun cevabı cinsel ilişkiye girilen ilk yirmi dört saatte kullanılmalı şeklindir. Yani ertesi gün hapı ilişki sonrasındaki yirmi dört saat içinde kullanılmalıdır. Bunun nedeniyse hapın etkinliğiyle ilgilidir. İlk yirmi dört saat önerisi nedeniyle ertesi gün hapı en geç ne zaman alınmalı ya da ertesi gün hapı ilişkiden 4 gün sonra kullanılır mı gibi sorular merak konusudur. Ertesi gün hapı ilişkiden sonraki 5. güne kadar kullanıma uygundur. Bu durumda ertesi gün hapı ilişkiden 4 gün sonra kullanılır mı dediğimizde cevap evet olacaktır. Ancak ilk yirmi dört saat içinde alınması önerilen hapın tesiri 2. günde gerilemeye başlar. Bu gerileme ise %75 olarak bilinir. Bu nedenle ertesi gün hapı ne kadar geç alınırsa gösterdiği etki de o kadar azalacaktır.

Son olarak ertesi gün hapı ne sıklıkla kullanılır sorusuna açıklık getirelim. Plansız gebelikleri önlemek amacıyla kullanılan ertesi gün hapı bir ay içerisinde en fazla bir kez kullanıma uygundur. Acil kontrasepsiyon hapı ismiyle de bilinen ilacın adından da anlaşılacağı gibi ertesi gün hapı acil durumlarda kullanılabilen ve yan etkileri oldukça güçlü bir haptır. Bu nedenle çok ciddi yan etkileri olan ertesi gün hapınının kullanımından, zorunlu olmadıkça kaçınılmalı ve muhakkak bir uzmana danışılmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk