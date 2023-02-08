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Canlıların temel solunum organı olarak bilinen akciğer elastik bir yapıya sahiptir. Daha detaylı şekilde ifade etmek gerekirse akciğerin yapısı süngerimsi ve esnektir. Renk olarak ise yeni doğanlarda parlak bir pembe gözlenirken yaş ilerledikçe akciğerlerin siyah renge dönüştüğü görülür. Bunun nedeni ise hava kirliliğ, sigara dumanı gibi etkenlerle akciğerin yıpranmaya başlamasıdır. Peki öncelikle akciğer nerede, akciğer sağda mı solda mı bulunur gibi merak edilen soruları yanıtlayalım.

Akciğer Vücudun Neresinde?

Akciğer nerede sorusunun en genel tanımı göğüs boşluğu kısmında olacaktır. Ancak akciğer vücudun neresinde diye daha detaylı bir tanım yapacak olursak eğer karaciğerin aksine diyafram kasının üstünde yer aldığını söyleyebiliriz. Karaciğer diyafram kasının altında yer alırken akciğer ise diyafram kasının üstünde bulunmaktadır. Akciğer göğüs kafesi tarafından korunmaktadır. Ancak akciğeri koruyan sadece göğüs kafesi değil organın dış kısmını kaplayan zardır. Akciğeri korumaya yarayan zarın ismi ise plevradır. Akciğerin süngerimsi bir dokusu olduğundan bahsetmiştik. Plevrada tam bu nedenden dolayı hassas yapıya sahip olan akciğeri korumak için vardır.

Ancak akciğerin vücudumuzun neresinde olduğuyla ilgili merak edilenler sadece bunlar değildir. Organın bulunduğu yerle ilgili sorulan sorulardan biri de akciğer önde mi arkada mı sorusudur. Akciğer arkada değil vücudun ön kımsında bulunmaktadır. Göğüs kafesi tarafından korunduğunu belirttiğimiz akciğerin, bu bilgi sayesinde de ön kısımda olduğu anlaşılabilmektedir. Çünkü göğüs kafesleri vücudun ön bölgesinde yer almaktadır. Peki akciğer sağda mı solda mı sorusuna geçecek olursak cevap her ikisi de olacak. Çünkü akciğer sağ ve sol akciğer olmak üzere iki bölümden oluşur. Sağ akciğer üç lobdan oluşurken sol akciğer ise iki lobdan meydana gelmektedir. Sağ ve sol akciğerin üst, orta bölümünde nefes borusu yer alıyor. Ayrıca iki akciğerin orta kısmında bulunan kalp nedeniyle akciğerde kalp girintisi bulunuyor. Akciğer ve kalbin oluşturduğu bu alanın tamamına da göğüs kafesi deniliyor. Peki bu denli korunaklı ve hassas bir organ olarak geçen akciğer ne işe yarar?

Akciğerin Görevi Nedir?

Akciğer ne işe yarar sorusunu yanıtlamadan önce kısaca akciğerin işleyişinden bahsedelim. Burun ve ağız yoluyla alınan nefes daha doğrusu oksijen, vücutta adem elması denen bölgeye ulaşır. Diğer ismi ses kutusu olan bu bölge, boğaz kısmında çıkıntılı biçimde hissedilmektedir. Ses kutusuna ulaşan oksijen buradan nefes borusuna iner. Ardından bronşlar ve oradan da akciğere ilerler. Nefes alıp verdikçe süngerimsi dokusu sayesinde büzülerek genişleyen akciğerlerin en temel görevi vücutta dolaşan kanın oksijenmesini gerçekleştirmektir.

Akciğerin görevi nedir sorusunu daha detaylı olarak açıklamak gerekirse, dışardan aldığımız havanın içinde bulunan oksijeni damarlara iletmektir diyebiliriz. Akciğer sayesinde kan, oksijenle temizlenir ve toplardamarla kalbe ulaşır. Kalp ise temiz kanı tüm vücuda pompalar. Böylece akciğer sayesinde temizlenen kan, kalp yardımıyla tüm vücuda iletilerek en önemli yaşamsal fonksiyonu yerine getirmiş olur. Sonuç olarak vücudun iki tarafında bulunan akciğer, bedenimizin ağacı gibi işlev görerek bizi hayatta tutar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk