Süper Lig’in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor’un Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonu yaptığı açıklamada, rakibe baskı yapan bir oyun oynadıklarını ancak sonucun bekledikleri gibi olmadığını ifade etti.

Yanal açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Oyunun başında erken bir gol ile karşılaştık ve konsantrasyonumuzu bozan bir gol oldu. Oyunun durduğu dakikada oyuna başlamak sorun olabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda ne kadar bu olayı anlatsak da yaşandığında bu durum ciddi sorunlar meydana getiriyor. Bu konsantrasyon bozukluğu bizi büyük bir ceza kesecek sürece getirdi. Futbolda basit ve yapılmaması gereken hatalar oldu. Çok baskı yemeyen, rakibine baskın yapan bir takım olduk. Bugün sonuç beklediğimiz dışında oldu. Belki daha farklı olabilirdi. Biz iyi bir takım olacağız ve sonuca giden keyifli bir takım olarak ligin devamını getireceğiz.”