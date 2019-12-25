Fenerbahçe’de sene başında forma bulamasa da Denizlispor maçıyla birlikte takımın değişilmez ismi olan Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde rakibe geçit vermedi. Fakat bu maçta Burak Yılmaz’a yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli stoper ilk yarının son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu maçta Ersun Yanal savunmanın lideri pozisyonundaki Serdar’ın yerine kimi oynatacağını kara kara düşünürken Zanka ve Rami’yi bu bölge için çok fazla düşünmüyor. Beşiktaş maçında bir pozisyonda yaptığı hata dışında iyi oynayan Jailson’u kesmeyi düşünmeyen Ersun Yanal'ın, Sadık’ın da sakatlığı sebebiyle Jailson’un yanında stopere forma vermeyi düşündüğü isim ise Luiz Gustavo. Orta sahada Emre’nin dönmesi beklenirken böylelikle Emre-Ozan ikilisinin görev yapması bekleniyor.

Antrenmanların ardından son kararını verecek Ersun Yanal’ın kafasında planladığı defans hattının Isla, Jailson, Gustavo ve Dirar’dan oluşması bekleniyor.