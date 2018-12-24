Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve ligin ilk devresini 16 puanla 17 sırada kapadı. Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de göreve kısa süre önce getirilen Ersun Yanal, ikinci lig maçında da galibiyetle tanışamazken maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Ersun Yanal'ın maç sonu değerlendirmeleri şöyle:

"Oyunun kontrolünün tamamen olduğu bir maçta ilk yarı çok fazla pozisyon yoktu ama ikinci yarı hücum zenginliği olan bir oyundu. Fenerbahçe'nin kendine güvenerek oynaması gerekiyor. Kısa süre içinde oyunu yükseltip sonuca bağlamak oldukça zor. Fenerbahçe'nin bu tarz maçlarda skoru alması gerekiyor. Skoru bugün çok rahat bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik golü atmamızı engelledi"

"Önümüzde önemli bir ara var, bu aranın hepimize çok iyi geleceği kesin. Bütün futbolcuların bunu çok iyi kavradığını biliyorum. Bununla birlikte ikinci yarıda çok daha farklı bir Fenerbahçe olarak sahada olacağız. Fenerbahçe şeklen buradadır, Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez! Biz ruhen burada değiliz ve ruhen olmadığımız yerde, şeklen de olmayacağız"