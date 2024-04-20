Ersin Destanoğlu: Serdar Hoca bu kulübün DNA’sını çok iyi biliyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü evinde 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Ersin Destanoğlu, maçın ardından, “Serdar Hoca bu kulübün DNA’sını çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mert Günok’un yerine 11’de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR KUPA MAÇI VAR"

İyi bir futbolla galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Destanoğlu, “Bizim için güzel bir akşamdı. Tempolu, coşkulu güzel bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde önemli bir kupa maçı var. Bugünkü maç bizi o maça da bira hazırladı. Rakibimizi de daha iyi tanıdık. Moral motivasyonumuzu yukarı çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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Uzun süre sonra kazandıklarına değinen siyah-beyazlı takımın kalecisi, “Taraftarlarımız 5 maçlık serüvende bizden galibiyet bekliyordu. Biz de Serdar Hoca'yla birlikte içerideki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp taraftarlarımızı galibiyetle buradan uğurladığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.