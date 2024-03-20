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        Haberler Spor Futbol Ersen Martin'in cenazesi yarın İzmir'de defnedilecek - Futbol Haberleri

        Ersen Martin'in cenazesi yarın İzmir'de defnedilecek

        Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden eski futbolcu Ersen Martin'in cenazesi yarın İzmir'de toprağa verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:20
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        Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de defnedilecek
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        Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi yarın İzmir'de toprağa verilecek.

        Ersen Martin'in cenazesi, Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

        Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra rahatsızlığı devam eden 44 yaşındaki Ersen Martin, dün vefat etmişti.

        Almanya'da 1979 yılında doğan Ersen Martin, Nürnberg'de başladığı futbol kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da forma giydi.

        İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de futbol oynayan Ersen Martin, 4 kez A Milli Takım'da görev aldı.

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