Henüz lise yıllarında, 15 yaşındayken abisinin yanında seyyar satıcılık yaparak iş hayatına atılan Erşan Yılmaz, o dönemde kazandığı ilk yevmiye olan 1 liranın mesleğe olan tutkusunun başlangıcı olduğunu söyledi. MasterChef yarışmacılarının da ilgi ile takip ettiği şefler arasında yer alan Erşan Yılmaz, Trabzon’un yerel lezzetlerini dünya ile buluşturmaya devam ediyor.