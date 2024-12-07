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        Haberler Bilgi Gündem Erşan Yılmaz kimdir? MasterChef'in konuğu Erşan Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        MasterChef'in konuğu Erşan Yılmaz kimdir?

        MasterChef Türkiye'nin 7 Aralık tarihli bölümüne damga vuran isim, mesleğinde 28 yılı geride bırakan Şef Erşan Yılmaz oldu. Tv8 ekranlarında eleme oyunu için hamsi pilav tarifiyle izleyicilerin karşısına çıkan Yılmaz, sektöre giriş hikayesini ve tecrübelerini paylaştı. Dünya çapında tanınan şeflerden biri haline gelen Erşan Yılmaz, başarı dolu kariyer yolculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Programda gösterdiği performans ve paylaştığı detaylar, seyircilerin ilgisini çekerken "Erşan Yılmaz kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:22
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        • 1

          MasterChef, bu akşam ünlü şef Erşan Yılmaz’ı ağırladı. Hamsi-pilav tarifini ustalıkla hazırlayan ve mutfaktaki püf noktalarını paylaşan Yılmaz, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. 28 yıllık meslek hayatında önemli başarılara imza atan ünlü şef, sektöre giriş hikayesi ve elde ettiği global başarılarla da ilgi topladı. Yeteneklerini ve deneyimlerini izleyicilerle buluşturan Şef Yılmaz, biyografisiyle merak konusu oldu. İşte Erşan Yılmaz hayatı ve kariyeri...

        • 2

          ERŞAN YILMAZ KİMDİR?

          Karadenizli Şef Erşan Yılmaz, Trabzon’da dünyaya geldi. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ünlü bir balık restoranının sahibidir.

        • 3

          Henüz lise yıllarında, 15 yaşındayken abisinin yanında seyyar satıcılık yaparak iş hayatına atılan Erşan Yılmaz, o dönemde kazandığı ilk yevmiye olan 1 liranın mesleğe olan tutkusunun başlangıcı olduğunu söyledi. MasterChef yarışmacılarının da ilgi ile takip ettiği şefler arasında yer alan Erşan Yılmaz, Trabzon’un yerel lezzetlerini dünya ile buluşturmaya devam ediyor.

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