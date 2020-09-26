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Erozyonla ortaya çıkan 'Şeytan Şehri Kayalıkları' hayran bırakıyor

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Şeytan Şehri Kayalıkları, peribacalarını anımsatan görüntüsüyle dikkati çekiyor. Yağmurun oluşturduğu sel suları ve erozyon etkisiyle oluşan ilginç şekiller, görenleri hayran bırakıyor. Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, aşınma sonucu insan yüzü dahil çeşitli şekillere benzeyen yapının genellikle yöre insanlarını korkutmasından dolayı Şeytan Kayalıkları olarak adlandırıldıklarını, turizm açısından önemli bir değer olabileceğini ifade etti

26.09.2020 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Erozyonla ortaya çıkan 'Şeytan Şehri Kayalıkları', hayran bırakıyor
DHA

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında, Kapadokya'daki peribacalarına benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken, zaman zaman üniversite öğrencilerinin de ziyaret ettiği Şeytan Şehri Kayalıkları, turizme kazandırılmayı bekliyor.

DHA'nın haberine göre erozyon, rüzgar ve sel sularının aşındırmasıyla oluşan kayalıklar, görenleri büyülüyor. Özellikle bahar aylarında ziyaretçi çeken kayalıklar, fotoğrafçıların da sıklıkla tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

'EROZYONUN BİR ÜRÜNÜ'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, Şeytan Şehri Kayalıkları'nın oluşumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özpay, bu kayalıkların jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlarıyla korunması ve turizme kazandırılması gereken bir yer şekli olduğunu söyledi.

Özpay, bu yer şeklinin oluşumunda özellikle litolojik ve coğrafi süreçlerin önemli etkisi olduğunu belirterek, "Şeytan şehri olarak adlandırılan bu yer şekilleri karışık yüzeyle nen oligo-miyosen yaşlı araziler üzerinde meydana gelen aslında kırgıbayırlardır. Badlands topoğrafyası ve kötü arazi olarak tanımlıyoruz biz bunları. Erozyonun bir ürünü aslında burası. Kapadokya´da da benzer oluşumları görebiliriz. Buradaki Şeytan Kayalıkları'nın benzer süreçlerde oluşmuş olan yapılar olduğunu ifade edebiliriz. Badlandslar daha çok yarı kurak iklim özelliklerinin hakim olduğu, bitki örtüsünden yoksun, eğimli sahalarda yağmurun oluşturmuş olduğu sel sularında kolayca aşınabilen yer şekilleri olarak nitelendirilir. Bu yer şekilleri özellikle yağmurun etkisiyle aşındığı, farklı yüzeylenmeye sahip olduğu ve aşındırma süreçleri birbirinden farklı olduğu için keskin sırtlar meydana gelmektedir" dedi.

'İNSANLARI KORKUTTUĞU İÇİN ŞEYTAN DENİYOR'

Prof. Dr. Özpay, aşınmayla oluşan şekillerin çeşitli figürlere benzemesi ve insanları korkutması nedeniyle 'şeytan' ismini aldıklarını belirterek, ''Oluşan bu keskin sırtlar da zaman zaman bazı figür ya da ögelere benzemektedir. İnsan yüzüne, hayvan görüntüsüne benzemektedir. Bu da insanların dikkatini çekmekte. Hatta benzerleri olan birçok bölgede yaşayan insanları korkuttuğu için bu kırgıbayırlara şeytan tanımlaması yapılmaktadır. İsmi de zaten buradan gelmektedir. Divriği turizmi açısından gelecekte önemli alanlardan birisi burası. Ziyaret edilmesi gereken önemli bir doğal sit alanıdır. Divriği Ulu Cami, Yüzen Ada, Mursal Peri Bacaları, Bazalt Sütunları yanında özellikle de Şeytan Şehri Kayalıkları da turistlerin ve ziyaretçilerin dikkatini çekebilecek oluşumlarıyla önem arz ediyor" diye konuştu.

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