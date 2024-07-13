Erol Evgin: Şarkımı sizin için söylüyorum
Erol Evgin, Bodrum Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu. Evgin, kendisini dinlemeye gelen Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal için de şarkı söyledi
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Erol Evgin, Kerki Solfej'in organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.
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Kapalı gişe olan konserine alkışlar eşliğinde söylediği 'Rüya' isimli şarkısıyla başlayan Erol Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını dört kuşaktan hayranın eşliğinde seslendirdi.
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Sanatçıyı izleyenler arasında Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal da vardı. Evgin; "Onlar 'Deli Divane' isimli şarkım eşliğinde 'Evet' dediler. Bu akşam bu şarkımı sizin için söylüyorum” sözleriyle, çifte bir ömür mutluluklar diledi. Daha sonra, Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal, Erol Evgin'i konser öncesi kuliste ziyaret etti.
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