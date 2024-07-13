Erol Evgin: Şarkımı sizin için söylüyorum

Sanatçıyı izleyenler arasında Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal da vardı. Evgin; "Onlar 'Deli Divane' isimli şarkım eşliğinde 'Evet' dediler. Bu akşam bu şarkımı sizin için söylüyorum” sözleriyle, çifte bir ömür mutluluklar diledi. Daha sonra, Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal, Erol Evgin'i konser öncesi kuliste ziyaret etti.