16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya 3 puan almak için çıktıklarını söyledi.
Bulut, “İlk yarıda her şey istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda aslında yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, ikinci yarıda bu kadar sıkıntı çekmezdik ve kontrataktan yakalandığımız birkaç pozisyon var. Nitekim rakip de o kontrataktan bir gol attı. Ondan sonra zaten işimiz zorlaşmaya başladı. 10-15 dakika 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık, Djalma Campos’un arka adalesinde bir sorun oldu ama önemli olan yakaladığımız pozisyonları değerlendiremememiz. Onları değerlendiremediğiniz zaman zaten işiniz biraz zorlaşıyor. Bugün, öyle bir gündü ama biz bugüne kadar bildiğimiz yolda çok iyi işler yaptık. Hem kupada olsun hem ligde olsun böyle maçlar maalesef olabiliyor ama bundan ders çıkarmamız lazım. Önümüzde yeterince maç var, bu hatalarımızı düzeltmek için. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu hataları bir daha yapmayız. Çünkü hücum yaparken de tedbiri elden bırakmamız lazım ne olursa olsun. Ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılabiliyorsunuz. Bugün olduğu gibi ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu. Nitekim maçı kaybettik” dedi.
Kadroda yer almayan oyuncuları sorulması üzerine cevap veren Bulut, şunları söyledi:
“Zaten Siopis ve Salih sakatlıklarından dolayı yoktu. N’Sakala’nın ise bugün ilk 11’de oynanamamasının nedeni son oynadığı performansından dolayı.”
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