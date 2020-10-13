Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün bazı basın mensuplarıyla bir araya geldi... Bulut, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmelerinin yanlış olduğunu dile getirdi. Genç çalıştırıcı, "Lig uzun bir maraton. Şimdiden şampiyon ilan edilmek doğru değil. İki hafta önce Galatasaray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır" ifadesinde bulundu.
OZAN TUFAN'IN SEZONU OLACAK
Vedat Muriç'i planlı olarak elden çıkardıklarını söyleyen Erol Bulut, "Ozan Tufan'ı satmayı ise aklımızın ucundan bile geçirmedik. Ozan için astronomik bir teklif gelseydi düşünebilirdik. O, bizim için çok değerli. Bu sezon onun yılı olacak" değerlendirmesinde bulundu.
HAK EDEN OYNAYACAK
Fenerbahçe'nin ideal 11'i olmayacağını belirten Bulut "Fenerbahçe'nin 11'i olacak. Uzun lig maratonunda maça göre oyuncular değişecek. Çalışan formayı alacak" dedi. "Ömer Faruk'la tecrübeli oyuncular arasında yaş dışında bir fark yok" vurgusu yapan Bulut "İsteyen, hak eden sahada olacak" diyerek forma adaletine dikkat çekti. Cisse için, "Basit fırsatlar kaçırabilir ama inanılmaz goller atar" diyen Erol Hoca, son dakika transferi Pelkas'ı da Malatya'dan beri istediğini itiraf etti.
VERONA'YI REDDETTİM
Fenerbahçe'den teklif gelince İtalyan Kulübü Verona'yı reddettiğini söyleyen Bulut, "Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe ile görüştüm. Verona ile anlaşmıştım ama Fenerbahçe'den teklif gelince her şey geri plana atıldı." diye konuştu.
ÜMİTLERİ KABUL ETMEDİK
Son olarak Ümit Milli Takım'dan gelen hazırlık maçı teklifini kabul etmediklerini söyleyen Bulut şu ifadeleri kullandı: "İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz. Ümit Milli Takım bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik."
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