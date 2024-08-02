Ermenistan, Türkiye sınırındaki nükleer santralin ömrünü uzatmak için çalışmalar yürütüyor

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Ermeni basınına yansıyan haberlerde, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, Ermenistan'la yapılan anlaşma gereği, Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin ömrünü uzatmak için 2. ünitedeki reaktörde çalışmalara başladığı belirtildi.

Ermenistan yönetimi bu çalışmalar neticesinde, mevcut santralin ömrünün 10 yıl daha uzatılarak 2036 yılına kadar kullanılmasını hedefliyor.

Öte yandan Metsamor Nükleer Enerji Santrali'ne yeni güç üniteleri eklenmesi için de projelendirme süreçleri başladı.

Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan yaptığı açıklamada, "Mevcut nükleer santralin kullanım süresinin bitiminden sonra, mevcut nükleer santral gibi çalışmaya devam edecek, (santralin) bitişiğinde en az aynı kapasitede yeni bir güç ünitesine sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM YENİ SANTRAL İNŞASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Sputnik Armenia'nın haberine göre, Ermenistan, yeni santral inşası konusunda ABD, Rusya, Güney Kore, Çin ve Fransa ile görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda, adı açıklanmayan bir ABD şirketi, Ermenistan'da küçük bir modüler nükleer santral inşa etmenin fizibilitesine ilişkin teknik çalışma başlattı. Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığının açıklamasında, ABD hükümetinin talimatıyla, bir Amerikan şirketinin Ermenistan'ın ilgili kurumlarıyla ortaklaşa, Ermenistan'ın ihtiyaçlarına uygun küçük modüler nükleer santral inşası konusunda çalışmaya başladığı kaydedildi.

Fransız nükleer reaktör şirketi Framatome'dan yetkililer de geçen hafta Ermenistan'ı ziyaret etti. SINIRA ÇOK YAKIN Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıktaki santralde, biri 1976'da, diğeri 1980'de devreye alınan iki reaktör bulunuyor. Her iki reaktör de Ermenistan'da yaşanan 1988 Spitak depreminden sonra 1989'da kapatılmış ancak yeni inşa edilen 2 numaralı reaktör, yenileştirme çalışmaları sonrasında 1995'te yeniden açılmıştı. REKLAM Eski teknoloji ürünü olan söz konusu reaktörün 2005'te dolan kullanım ömrü, Ağustos 2021'de yapılan yenileme çalışmaları sonucunda 2026'ya uzatılmıştı.

Başbakan Nikol Paşinyan, Mayıs-Haziran 2023'te, nükleer enerji konusunda Rusya, ABD ve üçüncü ülkelerle görüşmeler yürütüldüğünü ve Metsamor Nükleer Enerji Santraline yeni bir nükleer reaktör inşası konusunun araştırılmasına yönelik kurumlar arası çalışma grubu oluşturulacağını açıklamıştı. Ermenistan, 15 Aralık 2023'te Rosatom'un yan kuruluşu Rusatom Service ile eski nükleer santralin ömrünü 2036'ya kadar uzatacak çalışmalar için 65 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.