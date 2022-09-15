Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular meclis önünde

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ermenistan'daki NEWS.am haber ajansında yer alan habere göre, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları gündüz saatlerinde meclis önünde toplandı ve Başbakan Nikol Paşinyan'a tepki gösterdi.

Protestocular Paşinyan'a güvenoyu verilmemesini isteyerek hükümetin istifasını talep etti.

Ermenistan polisi, protestocuları önlemek için meclis girişindeki sokağı trafiğe kapattı.

Gün içinde yaşanan gerginliğin ardından akşam saatlerinden itibaren meclis önündeki gösterici sayısı arttı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Başbakan Nikol Paşinyan’a slogan atarak istifa çağrısı yapan bir kısım protestocu, polis bariyerini aşmaya çalışıyor.

Paylaşımlarda, Paşinyan'ın dün mecliste yaptığı konuşmasındaki Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak istediği şeklindeki ifadelere ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımaya hazır olduğu haberlerine göstericilerin tepki gösterdiği belirtiliyor.

Göstericiler salı günü de Parlamento binasının dışında protesto düzenlemişti.

Kalabalığın bir kısmının ise devam eden çatışmalarla ilgili bilgi almak için meclis önünde toplandığı bildiriliyor.

"BUGÜNE KADAR 105 ERMENİ ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ"

Bugün Ermenistan Parlamentosunda konuşma yapan Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin, Rusya’dan askeri yardım istediklerini belirtmişti.

Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini dile getirmişti.

Paşinyan, Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin de bilgi paylaşarak, "Güncel verilere göre, bugüne kadar 105 asker öldü.” ifadesini kullanmıştı.

Azerbaycan, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.