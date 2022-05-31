Ermenistan'da hükümet karşıtı protesto!

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Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtı gösterilerde binlerce kişi hükümet binası önünde toplandı.

Polis, hükümet binasının önünde toplanan binlerce kişiyi kurallara uyma çağrısında bulundu. Göstericiler hükümet binasına girmeye çalışınca, polisin sert müdahalesiyle 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Paşinyan'a yönelik tepkiler devam ediyor. Azerbaycan ile ilişkilerin yeniden başlamasına ve Dağlık Karabağ'da yeni bir statünün belirlenmesine karşı çıkan muhalifler, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana "Sivil Direniş" adı altında gösterilerine devam ediyor.

Diğer yandan hükümet binasına giremeyen protestocular geri dönerken, çok sayıda göstericinin polis müdahalesinde yaralandığı açıklandı.