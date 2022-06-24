Ermeni Beli Savaşı Önemi ve Özeti - Ermeni Beli Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Osmanlı Devleti’nin kurulmasından önce gerçekleşen ve Osman Bey’in ilk savaşı olma özelliğini taşıyan Ermeni Beli Savaşı, önemi ve özeti, Ermeni Beli savaşı tarihi ve nedenleri, sonuçları ve tarafları hakkında detaylı bilgiler, haberimizin devamında…

Ermeni Beli Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Ermeni Beli Savaşı, Osman Bey komutasındaki askerlerle, İnegöl Tekfuru Aya Nikola’ya bağlı birlikler arasında gerçekleşmiştir. Türk tarihi açısından özel bir kahramanlık hikâyesi barındıran Ermeni Beli Savaşı tarihi kayıtlara 1285 olarak geçmiştir.

‘Ermeni Beli Savaşı nerede oldu?’ sorusu bugün dahi araştırılan ve farklı görüşler bildirilen bir konu olmuştur. Bir görüş, İnegöl Ovası’nın doğusundaki Süpürtü Köyü mevkiinde gerçekleşmiş olabileceğini öne sürerken; bir diğer görüş ise Hamzabey Köyü’nü savaşın gerçekleştiği yer olarak işaret etmektedir.

Ermeni Beli Savaşı Özeti

Ertuğrul Gazi’nin vefatının ardından genç yaşında bey seçilen Osman Bey, tıpkı babası gibi çevrede bulunan tekfurlarla dostane ilişkiler geliştirmişti. Kış aylarında Söğüt’te, yazları ise Domaniç’te yaşayan Kayı halkı, yazları Domaniç’e giderlerken değerli eşyalarını iyi ilişkiler içinde oldukları Bilecik tekfuruna emanet ediyorlardı. İnegöl tekfuru ise bu yolculuklarda Kayı halkının yolunu keserek, hayvanlarına ve mallarına zarar veriyor; bununla da yetinmeyip diğer tekfurları Osman Bey’e karşı kışkırtıyordu.

Osman Bey, Bey olduktan kısa bir süre sonra beraberindeki 120 süvariyle beraber, İnegöl Ovası yakınlarında bulunan Ahi Dağı bölgesine bir teftiş gezisi gerçekleştirmek istemişti. Fakat bu geziyi haber alan İnegöl tekfuru Aya Nikola, Osman Bey’e pusu kurmuştu. Bölgeye ulaştıktan sonra, kendilerinden sayıca üstün olan tekfur birlikleriyle karşı karşıya gelen Osman Bey ve emrindeki süvariler, kurulan bu pusuyu kahramanca savaşarak atlatmayı başarmışlardır.

Ermeni Beli Savaşı Nedenleri

İnegöl tekfurunun, Osman Bey’e bağlı Kayı halkının mallarını yağmalayıp, hayvanlarını katletmesi.

Söğüt ve Domaniç’te yaşayan Kayıların İnegöl tekfuru tarafından buradan çıkarılmak istenmesi.

İnegöl tekfurunun Osman Bey’e karşı diğer Bizans tekfurlarını kışkırtması.

Ermeni Beli Savaşı Sonuçları

Kayılar üzerindeki tekfur baskısı sonlanmış ve Kayı halkı Domaniç ve Söğüt’te varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Osman Bey’in yeğeni Baykoca savaşta şehit düşmüştür.

İnegöl tekfuru tarafından kurulan pusunun atlatılması, İnegöl’ün fethine giden yolun ilk adımı olmuştur.

Ermeni Beli Savaşı Önemi

Ermeni Beli Savaşı önemi, Osmanlı Devleti’nin kurulmasından önce gerçekleşen ilk savaş olmasından ileri gelmektedir. Bunun yanı sıra, genç bir Bey olan Osman Bey ve etrafının böyle bir pusudan başarıyla kurtulması da ilerisi için Kayı halkına ciddi moral üstünlük sağlamıştır.