Bursa'nın fethi ne zaman, kaç yılında oldu?

Osmanlı Devleti için büyük bir kapıyı aralayan, kimi tarihçilere göre ‘’Osmanlı Devleti’ni Küçük Asya’da büyük bir güç’’ olarak belirleyen Bursa Kuşatması kaç gün sürdü? Bursa’nın Fethi’nin sonuçları nelerdir? İşte Bursa’nın Fethi hakkında merak edilen tüm detaylar…
Bursa’nın Fethi Özeti
Koyunhisar Savaşı’ndan sonra, şehri üç taraftan çevreleyen Osmanlı Devleti için artık Bursa ana hedef haline gelmişti. 1303 yılındaki Dimbos Savaşı’nın hemen ardından Bursa’nın fethi için harekete geçen Osman Gazi, Uludağ’ın eteğinde ve sarp kayalıklarla korunan şehri gözetleyebilmek adına, şehrin doğu ve batısına iki adet gözetleme kulesi inşa ettirdi. Burada konuşlanan gözcüler aracılığıyla şehrin giriş ve çıkışları, tüm ikmal yolları kontrol altında tutuluyordu. Bu hazırlıklara ilave olarak, Osmanlı halkının sur etrafına yerleştirilmesiyle de Bursa’nın kuşatması resmen başlamış oldu.
En çok merak edilen konulardan biri de ‘’Bursa Kuşatması kaç gün sürdü?’’ sorusunun cevabıdır. Kimi kaynak ve rivayetler, Bursa’nın Fethi’nin 23 yıl sürdüğünü söylerken; bir diğer görüş ise 1317 yılında başlayıp 9 yıl sürdüğü yönündedir.
Osmanlı Devleti’nin, Osman Gazi önderliğinde başlattığı kuşatma, Osman Gazi’nin sağlık sorunları sebebiyle oğlu Orhan Gazi ile devam etmiş ve en nihayetinde de Bursa tekfurunun teslim olmasının ardından 6 Nisan 1326’ da Bursa fethedilmiştir.
Bursa Fethi’nin Sonuçları
- Bursa, Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti oldu.
- Bizans Devleti’nin Güney Marmara’daki etkinliği sona erdi.
- Bursa’daki ipek ticareti Osmanlı Devleti eline geçti.
- İnşa edilmeye başlanan camii, han ve hamamlarla Osmanlı Mimarisi başlamış oldu.
Bursa’nın Fethi Önemi
Bursa’nın fethinden sonra şehirden geçen ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin idaresine geçmesi, yeni kurulmuş devlet için önemli bir ekonomik kazanım anlamına geliyordu. Bursa’nın Fethi’nin önemi, kültürel anlamda da büyük kazançlar sağlaması ile dikkat çekmektedir. Anadolu’daki birçok abdal ve akıncı beyler, Bursa’yı bir cazibe merkezi olarak görmüşler ve Orhan Gazi’nin etrafında toplanmışlardır.
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