30’dan fazla ülkenin yer aldığı, yaklaşık 100 milyon personelin hazır bulunduğu ve neticesinde 70 – 85 milyon insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı, Kimler Arasında Oldu? 2. Dünya Savaşı Tarihi, Özeti, Nedenleri ve Sonuçları gibi soruların cevapları ve daha detaylı tüm bilgiler haberimizde…
2. Dünya Savaşı Tarihi ve Özeti
1939 – 1945 yılları arasında cereyan eden 2 Dünya Savaşı’na giden yolda, 1. Dünya Savaşı’nın mağlup devletlerinden olan Almanya büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. İtilaf Devletleri ile Versay Barış Antlaşması’nı imzalanmış olması da Almanya’yı askeri açıdan zor bir pozisyona düşürmüştü. Tüm bu olumsuz şartların neticesinde 1933 senesinde Adolf Hitler Alman Şansölyesi oldu ve bir silahlanma gayreti içerisine girdi. Öte yandan 1. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olan İtalya’da da benzer bir durum söz konusuydu. Kazanan tarafta olmalarına rağmen kendisine vadedilenlerin gerçekleşmediğini düşünen İtalya’da da Benito Mussolini saldırgan bir tavır takınmıştı. Tüm bu bilgiler ışığında, 1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’ı, 1937’ de ise Japonya’nın Çin’i İşgal etmesiyle dünyada artan gerilim 1939 yılında Almanya’nın Polonya işgaliyle birlikte tepe noktasına ulaşmıştı.
Polonya’nın işgali üzerine önce Fransa ve Birleşik Krallık akabinde de Avustralya ve Yeni Zelanda Almanya’ya savaş ilan ettiler ve 2. Dünya Savaşı 1939 yılında resmen başlamış oldu. Bu tarihten itibaren, dünyanın farklı yerlerinde farklı kuvvetler arasında sayısız muharebe cereyan etti. 1940’ a gelindiğinde Batı Avrupa’nın neredeyse tamamını ele geçiren Almanya, gözünü Sovyetler Birliğine dikmişti. 1941 yılında Almanya, Barbarossa Harekatı’nı başlatarak Sovyetleri istila etti. Moskova önlerine kadar gelen Alman birlikleri, 1942 yılında Stalingrad şehrine ulaşmıştı. Fakat bu noktadan sonra işler Almanlar için umdukları gibi gitmeyecekti. Gerek olumsuz kış şartları gerekse de Sovyet direnci karşısında çaresiz kalan Almanya geri çekilmeye başladı. Almanları takip eden Rus birliklerinin Berlin’e girmeleri ve diğer müttefiklerin de Normandiya Çıkarması’yla Fransa’daki Alman işgaline son vermeleri sonucu 1945 senesinde Almanya teslim oldu.
2. Dünya Savaşı Kimler Arasında Oldu?
2. Dünya Savaşı da tıpkı 1. Dünya Savaşı’nda olduğu iki blok arasında gerçekleşmiştir. Bu bloklardan birisi Mihver Devletler olarak adlandırılırken diğer grup ise Müttefik Devletler olarak isimlendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşına Katılan Devletler şu şekildedir:
Mihver Devletleri
- Almanya
- İtalya
- Japonya
- Macaristan
- Romanya
- Bulgaristan
- Slovak Cumuriyeti
- Finlandiya
- Karadağ
- Sırbistan
- Tayland
- Irak Krallığı
- Hırvatistan
Müttefik Devletler
- İngiltere
- Fransa
- Abd
- Sovyetler Birliği
- Polonya
- Avustralya
- Yeni Zelanda
- Danimarka
- Norveç
- Güney afrika
- Yunanistan
- Yugoslavya
- Hollanda
İkinci Dünya Savaşı Nedenleri
- Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikaları sonucu gerçekleştirdikleri işgaller
- Devletlerin silahlanma arzusu ve yarışı
- Devletlerin ekonomik bir buhran içinde bulunması ve savaşta elde edecekleri kazanımlarla bu durumu tersine çevirme isteği
- Batı Avrupa’da nazizim ve faşizm gibi iki radikal ideolojinin yükselmesi ve yerleşmesi
- Japonya’nın Asya ve Pasifik’teki mutlak hakimiyet iddiası
- Devletler arasında gerçekleşen ikili – üçlü anlaşmalarla bloklu bir dünyanın ortaya çıkışı
İkinci Dünya Savaşı’nı Kim Kazandı?
1945 yılında Almanya’nın savaştan çekilmesi ve Japonya’nın teslim olması neticesinde, Abd, Sovyetler Birliği ve İngiltere başta olmak üzere Müttefik Devletler İkinci Dünya Savaşı’nın kazananı olmuşlardır.
İkinci Dünya Savaşının Sonuçları
- Çoğunluğu sivil olmak üzere toplam 70 – 85 milyon arası insan hayatını kaybetmiştir.
- Müttefik Devletler; Almanya, İtalya ve Japonya’yı işgal ettiler.
- Nazizim ve faşizm tasfiye edilmiştir.
- Doğu Avrupa’da Sovyetler Birliği’nin etkinliği artmıştır.
- Savaşın iki kazananı olan Abd ve Sovyetler Birliği ekseninde iki kutuplu bir dünya ortaya çıkmış ve soğuk savaş başlamıştır.
- Birleşmiş Milletler, Varşova Paktı, Nato ve Cento kurulmuştur.
- Almanya Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüştür.
- İtalya, İngiltere ve Frasa’nın savaş neticesinde birçok sömürgesiyle bağlarının kesilmesi üzerine Libya, Cezayir, Hindistan, Malezya, Pakistan, Fas, Tunus gibi ülkelerin bağımsız olmalarının yolu açılmıştır.
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