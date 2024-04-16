Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!

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Makyaja olan merak sadece gençlerde değil; çocuklar arasında da artıyor. Özellikle içeriği bilinmeyen makyaj malzemelerinin kullanımı, çocuklarda ve gençlerde cilt sorunlarına yol açıyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Afacan Yıldırım, "Makyaj malzemelerinin erken yaşlarda kullanılması, cilt bariyeri dediğimiz cildin en dış tabakasına hasar veriyor. Bu durumdan etkilenmek açısından çocukluk dönemi daha kırılgan bir dönem" dedi. Aşırı makyaj ve kozmetik kullanımı, 40'lı yaşlardaki cilt bariyeri sorunlarının 18'e düşmesine yol açtı. REKLAM

UZUN SÜRELİ TEDAVİLER GEREKTİREN HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR Cilt bariyerinin çökmesi, başka hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bu hastalıklar uzun süreli tedaviler gerektiriyor. Yıldırım, "Bu durum gözeneklerde tıkanıklık, komedon ve sivilce gelişimlerine yol açıyor. Egzama dediğimiz tabloya yol açabiliyor" dedi.

Yıldırım, makyaj malzemelerinin çocukların kullanımına uygun olmadığını söyleyerek, "Çocukluk döneminde makyaj malzemelerinin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyoruz" dedi. Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor Haberi Görüntüle