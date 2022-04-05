Erken teşhiste kanser yüzde 100 tedavi edilebiliyor

DHA

Türk Kanser Derneği, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle derneğin Beyoğlu'nda bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, 'Kanserden değil, geç kalmaktan korkun' vurgusu yapan Türk Kanser Derneği Başkanı Prof. Dr. Burak Duruman, “Geç kalınsa bile kanser tedavi edilebiliyor ama erken teşhisle birçok travmadan maddi, manevi sevdiklerimize karşı, kendimize karşı olan birçok şeyi bertaraf etmiş oluyoruz. Erken teşhis olabilmemiz için belirli taramalardan geçmek lazım. 'Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun' diyorum. Onun için kanser artık bir kronik hastalık oldu. Yani tedavi edilebilen bir şey. Yalnızca çok çok çok geç kalınmamalı ki gerekli tedavileri zamanında yapabilelim" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ TARAMA İÇİN TÜRK KANSER DERNEĞİ'NE BAŞVURABİLİRSİNİZ

Duruman, "Halkımız bazen bu taramaları çok büyük bir olay zannediyor fakat değil. Yarım saatte bazen kanımızdan bazen vücudumuzun belirli bölgelerine bakılarak yapılıyor. Onun için kanserden korkmuyoruz. Bir tek geç kalmaktan korkuyoruz. Bildiğiniz gibi her 8 kadından bir tanesi meme kanserine yakalanıyor. Artık bunu bile bile, aynı zamanda da meme kanserinin sıfır evresi olduğunu bilip hala taramalardan kaçmak, 'ya bana bir şey olursa demek' çok doğru bir bakış açısı, yaklaşım değil. Onun için hem sevdiklerimize, hem kendimize bu konuda daha çok yardım etmemiz lazım. İmkanınız kısıtlıysa da Türk Kanser Derneği'ne başvurup bu taramaları ücretsiz olarak da yaptırabilirsiniz" dedi.

PANDEMİDE KANSERLE MÜCADELE TEKRAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Tarama testlerinin pandemi döneminde çok aksadığını belirten Duruman, “İnsanlar evlerinden çıkamadılar, hastanelere gidemediler. Onun için de şu anda çok geç evrelerle tanışıyoruz. Epey bir indirmiş olduğumuz kanserle mücadele şu anda tekrar tırmanışa geçti. Çünkü bu pandemi hareket kabiliyetimizi zorladı. Eğer reçete yazabilsek hareket edin, yürüyün diyeceğiz. Uyku düzenlerimiz değişti. Evde oturmaktan da gıda alışkanlıklarımızda da değişiklik oldu. Obezite durumları arttı. Bu yüzden her şeyi alt üst etti esasında pandemi. Fakat biz bu altüst edilmekten korkmayıp tekrar var gücümüzle taramalara başladık. Araçlarımız köy köy, ilçe ilçe, kasaba dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

KANSER HASTALARI İÇİN 'MUCİZEVİ' EVLERİ

Özellikle Anadolu'dan kanser tedavisi için gelen hastalara destek için 'mucizevi' evlerinin olduğunu belirten Duruman, “Mucize evi, imkanı kısıtlı, Anadolu'da yaşayan bütün kanser hastaları faydalanabilinir. Kanser hastalığı, yatalak bir hastalık olmadığı için büyük şehirlerdeki onkoloji bölümlerine sevk edilen hastalarımız birkaç saatlik tedavilerinden sonra kalacak bir yer bulmaları gerekiyor. Kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerden sonra bağışıklık sistemimiz çok düşüyor ve kalacak yerlerde hijyen, bakım, yemek gibi şeyler düzgün olmazsa bu yapılan tedaviler de boşa gitmiş oluyor ve elim sonuçlarla karşılaşıyoruz. Onun için mucize evlerini açtık. Burada üç öğün refakatçileriyle kalabiliyorlar. Hobi odaları, sessiz odaları, televizyon odaları, yemekhaneleri, her şeyleri mevcut. Aynı zamanda psikolojik destek, diyetisyen desteği, ilaç desteği vesaire gibi tüm ihtiyaçlarıyla birlikte onların iyileşmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onun için Anadolu'da hiç kimse yalnız olduğunu düşünmesin. Bu yüzden tedavisini eksiltmesin. Bazı binalar kendimizin bazen otellerle anlaşıyoruz. Biz o sorunlarına çare olmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yeter ki mucize evlerimizi duyurabilelim" diye konuştu.

KANSERDE BİRİNCİ OLAY ASLA VAZGEÇMEMEK

Onkoloji Uzmanı Uzman Dr. Esat Namal ise kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlatarak, “Kanser tedavi edilebilir bir hastalık. Geç kalsak bile tedavi edebildiğimiz bir hastalık. Bu nedenle en önce kendimize dikkat edip kanser olmamaya çalışacağız. Erken teşhis edilemese bile asla vazgeçmeyeceğiz. Kanserdeki birinci olay asla vazgeçmemek" şeklinde konuştu.