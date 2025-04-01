Erken teşhis için Bakanlıktan hamle: Hedef 15 milyon kanser taraması

Bugün 1 Nisan Ulusal Kanser Haftası. Sağlık Bakanlığı, "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla taramalarını sürdürmeye devam ediyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol 1 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Demirkol, kanser vakalarında erken teşhise dikkat çekerek, “Sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz testler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

“GEÇEN YIL 9 BUÇUK MİLYON KANSER TARAMASI YAPILDI”

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Demirkol, “2024 yılında yaklaşık 9,5 milyon kanser taraması yapmışız. Bunun 3 milyon 700 bini rahim ağzı kanserine karşı taramayken 3,5 milyon civarında mamografi çekerek kanser taramamızı tamamladık. 2,5 milyon civarında da kolerektel kansere karşı gaitada gizli kan testi yapmışız.” dedi.

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“2025 YILINDA HEDEFİMİZ 15 MİLYON TARAMA YAPMAK”

2025 yılında tarama hedefinin 15 milyon olduğunu ifade eden Demirkol, “2025 yılında bu rakamımızı 15 milyonların altında tutmamaya çalışıyoruz. 1 Kasım sonrası 4 aylık sürede geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30 civarında artış gördük. O artışın daha da yukarılara çıkacağını ve sene sonunda da en az 15 milyonu yakalayacağımızı ümit ediyorum. Erken tanı çok önemli. "Erken tanı hayat kurtarır" mottosuyla birlikte hem aile hekimliklerimizde hem de sağlıklı hayat merkezlerimizde kanser tarama merkezlerimiz olan KETEM'lerimizlede etkin bir şekilde erken tanıyla ilgili yol aldık. Sağlık Bakanlığı bünyesinde meme kanserinde, rahim ağzı kanserinde ve kolerektel kanserlerde maliyeti etkin bir şekilde ücretsiz erken tarama testlerimizi yapıyoruz.” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE KAÇ TARAMA MERKEZİ VAR? Demirkol, “Kanser taramalarını vatandaşlarımız aile hekimliklerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve hastanelerimizde yapabilirler. 285 tane tüm illerimizde bulunan sağlıklı hayat merkezlerimizle kanser taramalarımızı etkin bir şekilde yapıyoruz. Türkiye genelinde 48 mobil tarama aracımız var. Toplamda da 423 kanser tarama merkezimizle vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetini en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.