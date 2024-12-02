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        Haberler Sağlık Erken sezaryen bebeğin böbrek gelişimine zarar veriyor | Sağlık Haberleri

        Erken sezaryen bebeğin böbrek gelişimine zarar veriyor

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, anne ve bebeğin sağlığı açısından tehlike oluşmayan durumlar dışında yapılan erken sezaryenin bebeğin böbrek gelişimine olumsuz etki yaptığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:27
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        Erken sezaryen bebeğin böbrek gelişimine zarar veriyor
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        Prof. Dr. Üstündağ, böbrek hücrelerinin gelişiminin anne karnındayken tamamlandığını ve doğumda sonra böbreğin işlev yapan hücrelerinin yenilenmediğini ifade etti.

        Zamanında doğumların böbrek sağlığı açısından önem arz ettiğini belirten Üstündağ, şöyle devam etti: "Böbreklerimizdeki hücrelerin gelişimi, anne karnında doğuma yakın tamamlanıyor. Doğduktan sonra yeni bir böbrek hücresi oluşturamıyoruz. Dolayısıyla tıbbi bir olumsuzluk, anne ve bebek sağlığını tehlikeye atacak bir durum yoksa bebeklerin zamanında doğumunun sağlanması böbrek hastalığının önüne geçmek için çok önemlidir. Doğumlar vaktinden önce olursa özellikle böbreğe zarar veriyor. Böbreklerin daha az nefronla (böbreğin en küçük yapısal birimi) doğmasına neden oluyor."

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        Üstündağ, Türkiyede normal doğumun özendirilmesi için Sağlık Bakanlığı öncülüğünde önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

        Anne ya da bebek sağlığını tehlikeye atmayacak durumların dışında yapılan erken sezaryenden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti: "Yakın zamana kadar Türkiyede sezaryen doğumlar yüzde 70 civarındaydı. Şu sıralar çok şükür yüzde 50lere kadar düştü. Ekim ayında bir seferberlik başlatıldı. Normal doğumu, zamanında doğumu özendirme seferberliği. Sağlık Bakanımız bu programı tanıttı. Temel amacın normal ve zamanında doğumları özendirmek olduğunu söyledi. Bu başarılabilirse ve erken doğumlar önlenirse bebekler daha sağlıklı böbreklerle dünyaya gelecektir. Böylece ileriki yıllarda böbrek hastalığı sayısının azalması sağlanabilecektir."

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