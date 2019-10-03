Erken menopoz 35 yaş altında görülmesi ve adetten kesilme halidir. Kadınlarda bu durum bazı nedenlerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır.

Genetik Etkenler; genelde anne de görülen erken menopoz yaşı aynı şekilde kızında da ortaya çıkabilmektedir.

Kromozom Bozukları nedeni ile erken menopoz görülebilmektedir. Turner Sendromu ve Frajil X Sendromu durumu ender görülse de yumurtlama sona erebilmekte ve erken menopoz oluşabilmektedir.

Kanser tedavileri: kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi ve kemoterapinin neden olduğu hasarlar yumurtlamayı bitirebilir ve erken menopoz ortaya çıkabilir.

Ameliyatla yumurtalık alınması: Rahimde ortaya çıkan bazı durumlar yumurtalıkların alınmasına neden olmaktadır. Bu durumda erken menopoz ortaya çıkar.

Otoimmun hastalıklar: nedeni ile yumurtalıkların tükenmesi sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bağışıklık sisteminin bazı organları tanımaması halinde o organlara saldırıda bulunması şeklinde oluşur. Bu organlar arasında yumurtalık olması halinde erken menopoz neden olmaktadır.

Yaşam tarzı içinde sigara kullanımı menopozun oluşmasını etkiler ancak erken menopoza pek etki sağlamaz.

Erken menopoz adet aralarının azalması ile yavaş yavaş ortaya çıkar. Normal menopozdaki belirtiler olan ateş basması, çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkmaz. Erken menopoz kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir özellikle doğurganlığını yitiriyor olması bir kadının kendini yetersiz hissetmesine ve psikolojik olarak etkilenmesine neden olabilmektedir.

Erken menopoz geç evlenen ya da evlenmeden sonra uzun süre doğum kontrolü sağlayan kişilerde bazı etkenler olmasına neden olabilmektedir.