21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bebek sahibi olmanın önündeki tek engel kadın kısırlığı değil. Son yıllarda erkek kısırlığının da bu konuda çok önemli yer tuttuğu ortaya çıktı. Geliştirilen ileri teknolojiler ise sırların aydınlanıp sorunların aşılmasını sağlıyor. HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu bu hafta, konuğu Üroloji ve Erkek Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu ile erkek kısırlığının tahmin edilenden daha yüksek olmasının nedenlerini, çözüm yollarını, tedavi seçeneklerini ve yenilikleri masaya yatırıyor. İşte programda yanıt aranan sorulardan bazıları. Detaylar ise aşağıdaki linkte.
*Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde erkeğin değerlendirilmesi neye göre yapılır?
* “İleri değerlendirme” olarak adlandırılan ne tür testler bulunur?
*Bir erkeğin hiç spermi olmamasının nedenleri nelerdir? Bu kişilere sunulan çözüm yollarının yüz güldüren sonuçları var mıdır?
*Hiç spermi olmayan erkekler ilaçla tedavi edilebilir mi?
*Erkek kısırlığı söz konusu olduğunda yapılan genetik testler nelerdir?
*Tüp bebek tedavisinde sağlıklı spermleri seçmek için kullanılan yeni yöntemler hangileridir?
BU İNANIŞLARIN HANGİSİ DOĞRU HANGİSİ YANLIŞ?
*Erkekler kısırlaşıyor
*Fazla sıcak kısırlık yapıyor
*Dizüstü bilgisayarların kucakta uzun süre tutulması kısırlığa yol açıyor
*Bitkisel ürünlerle sperm sayısını artırmak mümkün
*Kısırlık sorunu olan erkeğin çocuğunda da aynı sorun olur
*Vücut geliştirme gibi ağır sporlar yapmak kısırlık neden olabilir
*Erkekler doğurganlık sorunu yaşamaz ve ölene kadar çocuk sahibi olabilir.
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