Erkekler 800 metrede zafer Korir'in

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Erkekler 800 metre finalinde 1.45.06 koşan Korir, altın madalyaya uzandı. Vatandaşı Ferguson Cheruiyot Rotich 1.45.23'lük derecesiyle gümüş madalya alırken, Polonyalı Patryk Dobek 1.45.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

3000 METRE SU ENGELLİDE ALTIN CHEMUTAI'NİN

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 3000 metre su engelli yarışında Ugandalı atlet Peruth Chemutai altın madalya aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Kadınlar 3000 metre su engelli finalinde Ugandalı Chemutai, 9.01.45'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Yarışı 9.04.79'luk derecesiyle ikinci bitiren ABD'li Courtney Frerichs, gümüş madalyayı boynuna takarken, Kenyalı Hyvin Kiyeng, 9.05.39'luk derecesiyle bronz madalyayı kazandı.