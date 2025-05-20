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        Haberler Sağlık Erkek kısırlığı toplum tarafından kabullenilmiyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Erkek kısırlığı toplum tarafından kabullenilmiyor

        Türkiye'de 2 milyon çiftin çocuk sahibi olamadığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, kısırlığın kadın doğurganlığıyla eş tutulduğu için toplumumuzda erkeklere ait kısırlığın görmezden gelindiğini söyledi. Doç. Dr. Diri basit ama yaygın alışkanlıkların sperm kalitesini düşürebildiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:59
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        Erkek kısırlığı toplum tarafından kabullenilmiyor
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        Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon çift, çocuk sahibi olamıyor ya da çocuk sahibi olmada zorluk yaşıyor.

        Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik oluşmamasının, kısırlık (infertilite) tanısı için yeterli kabul edildiğini belirterek, "Bu durumun toplumda görülme oranın yüzde 10 ila 15 arasında değişiyor" dedi.

        KISIRLIKTA ERKEK FAKTÖRÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

        Doç. Dr. Diri, tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklere ait kısırlık sebeplerinin olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sebepler en az kadınlarınki kadar fazladır. Kısırlık kadın doğurganlığıyla eş tutulduğu için toplumumuzda erkeklere ait kısırlık sebepleri daha çok görmezden geliniyor, üstüne gitmekten çekiniliyor."

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        Erkeklerde kısırlığın sanıldığından daha yaygın olduğunu söyleyen Diri, "Kısırlık, yalnızca kadınlara özgü bir durum değildir" dedi ve ekledi: "Erkek infertilitesi tek bir nedene bağlı gelişmez. Çoğu zaman birden fazla faktör etkilidir."

        STRES, SİGARA, DAR ÇAMAŞIR RİSK FAKTÖRÜ ARASINDA

        Doç. Dr. Akif Diri, bazı basit ama yaygın alışkanlıkların bile sperm kalitesi üzerinde olumsuz etki yarattığını söyledi.

        Diri, "Sigara, alkol, paketli gıdalar, işlenmiş etler yani toplumda değişen yemek alışkanlıkları, fast foodlar, uyuşturucu kullanımı, spor merkezlerinde yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar hatta kabuklu deniz ürünlerinin fazla tüketilmesi bile sperm üretimini ve hareketliliğini ciddi şekilde düşürür. Ayrıca aşırı stres, obezite, dar iç çamaşırı kullanımı, sık sauna veya hamam gibi sıcak ortamlarda bulunmak, sperm hücrelerinin yapısını bozabilir" diye konuştu.

        Doç. Dr. Diri, bazı vakalarda tüm tetkikler normal olsa bile kısırlığın nedeninin saptanamayabileceğini, bu durumda detaylı bir fiziki muayene ve laboratuvar değerlendirmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

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        EN YAYGIN ERKEK KISIRLIĞI NEDENLERİ

        İşte erkek kısırlığının altındaki sık görülen nedenler:

        * Varikosel: Testislerde toplardamar genişlemesi sonucu sperm üretimi azalabilir.

        * İnmemiş testis: Doğumsal bir durum olup, sperm kalitesini etkileyebilir.

        * Kabakulak sonrası orşit: Testis iltihabına neden olarak sperm üretimini bozabilir.

        * Radyasyon ve kemoterapi: Üreme hücrelerine zarar vererek kalıcı kısırlığa yol açabilir.

        * Genetik bozukluklar: Sperm üretimi ya da taşınması genetik nedenlerle engellenebilir.

        * Sperm kanallarında tıkanıklık: Vas deferens gibi kanallarda doğuştan yokluk veya sonradan gelişen tıkanıklık sperm çıkışını engeller.

        * Hormon bozuklukları: Hipofiz veya hipotalamus kaynaklı hormonal eksiklikler sperm oluşumunu azaltabilir.

        * Tiroid hastalıkları: Tüm hormonal sistemi etkileyerek sperm üretimini dolaylı olarak etkiler.

        * Sertleşme bozukluğu ve retrograd ejakülasyon: Spermin mesaneye geri kaçması nedeniyle dışarı atılamaması durumu da kısırlığa yol açar.

        ERKEN TANI VE DOĞRU TEDAVİ ÖNEMLİ

        Doç. Dr. Diri, kısırlık şüphesi olan her erkeğin gecikmeden uzman bir ürologa başvurması gerektiğini belirtti ve gelişen tıbbi yöntemler ile erken tanı sayesinde birçok kişinin çocuk sahibi olabildiğini söyledi.

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