Erkek çocuğu olan ebeveynler daha hızlı yaşlanıyor!

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Yeni yapılan bir araştırma, erkek çocuk yetiştirmenin beyni daha hızlı yaşlandırdığını ortaya koydu.

Çalışmaya 50 yaşın üzerindeki 13 binden fazla ebeveyn katıldı. Buna göre en az bir oğlu olan ebeveynlerin bilişsel olarak daha hızlı yaşlandıkları görüldü. Birden fazla oğlu olanların ise sadece kızı olanlara göre bilişsel yeteneklerini daha da hızlı kaybettiği tespit edildi.

ABD ve Çekya'dan araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada, erkek evlat sahibi ebeveynlerin daha hızlı yaşlanmasının nedeninin, erkeklerin kızlara göre daha az şefkatli olma eğiliminde olmaları ve bunun da ebeveynlerinin ruh sağlığının daha kötü olmasına yol açabileceği düşünülüyor.

KIZ ÇOCUK SAHİBİ OLANLARDA DEMANS RİSKİ DAHA AZ

Çalışma, ebeveynlere matematik problemleri çözdürülerek ve onlara bir kelime listesi okutularak gerçekleştirildi. Çalışmanın başında zeka seviyeleri eşitti ancak çalışmanın sonunda erkek çocukların ebeveynlerinin başlangıçta olduklarından daha az zeki olduğu görüldü.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacı Katrin Wolfova, "En az bir erkek çocuğu olan ebeveynler, hiç erkek çocuğu olmayan ebeveynlere kıyasla daha hızlı bir bilişsel gerileme oranına sahipti. Babalarda olduğu gibi annelerde de benzer eğilimler gözlemlediğimizden, sonuçlar etkilerin biyolojik olmaktan ziyade sosyal olduğunu göstermektedir" dedi.

Araştırmacılar öte yandan kız çocuklarının erkek çocuklarına göre daha fazla duygusal ve sosyal destek sağladıkları için, gayri resmi bakıcı olma eğiliminde olduklarını ve bunun da kilit bir rol oynayabileceğini ileri sürdü.

Sonuç olarak, araştırmacılar kız çocuk sahibi olmanın faydaları olduğunu belirtti. Kız çocuk sahibi olmanın sağlık ve depresyon üzerindeki faydalarının demans riskinin azalmasına katkıda bulunabileceği kaydedildi.

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