Erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

AA

Uşak'ta alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede önceki gece Zülfiye Kanat (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA YARALADI Katil zanlısı Zülfiye Kanat. Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır. AA ve İHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zülfiye Kanat mutfaktan aldığı bıçakla Alagöz'ü yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI Öldürülen Adem Alagöz ve Zülfiye Kanat. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alagöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GENÇ KADIN TUTUKLANDI Polis ekiplerince gözaltına alınan Zülfiye Kanat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

"KISKANÇLIK NEDENİYLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM" Zanlının ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle kavga ettikleri sırada sinir krizi geçirdiğini ve Adem Alagöz'ü bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi.