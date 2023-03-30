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Genç kadın katil oldu!

Uşak'ta, 27 yaşındaki Z.K. isimli kadın, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Adem Alagöz'ü bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Alagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Z.K., polis tarafından gözaltına alındı

Giriş: 30.03.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta sevgililerin kavgası kanlı bitti! Genç kadın katil oldu! - Son dakika güncel haberler
Genç kadın katil oldu!
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AA

Uşak'ta alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Z.K. (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAĞI SAPLADI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K. mutfaktan aldığı bıçakla Alagöz'ü yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alagöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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