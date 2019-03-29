Erkan Petekkaya'nın uçağa alkollü bindiği iddia edildi. Petekkaya'nın görevlilier tarafından uçaktan indirildiği öne sürüldü.



Uçaktaki bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde Erkan Petekkaya'nın gergin anları dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye...' sözleriyle serzenişte bulundu.

Ayla ve Müslüm filminin yapımcısı aynı zamanda da Petekkaya'nın yakın dostu Mustafa Uslu, "Bence Erkan’a bir tezgah kuruldu. Erkan Petekkaya bir baba eşinin sevgili kocası… Erkan ile konuştum, yapılanlardan dolayı çok üzgündü. Erkan'ı öyle görünce içim acıdı. Ben gece konuştum kendisiyle sakin olmasını söyledim kendisine yakışmayan paylaşımlardan uzak durmasını rica ettim o da sağolsun beni dinledi. Erkan'ın olay sonrası paylaşım yapmasına izin vermedim. Her ne olursa olsun bir insan öyle bir müdahaleyi hak etmiyor. Erkan uçakta fiziki tacize uğramış. Erkan Petekkaya bir hanımefendi olsaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.



Erkan Petekkaya'nın, "Ben yapmadım, ben yapmadım" sözleri merak uyandırdı. Başka bir iddiaya göre ise, Petekkaya'nın tacize uğramasından sonra, yanındaki kadının, "Alkollü ve beni rahatsız etti" ifadelerinin üzerine isyanda bulunduğu konuşuluyor.



Petekkaya'nın uçağa binmeden önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.



Oyuncu, videonun altına şu yorumları yaptı:



İyiki soy adım PETEKKYA



Degişik bir sülaleyiz .iyiki soy adım PETEKKAYA



Döneriz dönmeyiz .bu günlerin yarınları var



Şimdi



Bye bye





Petekkaya'nın paylaşımının altına yüzlerce yorum yapıldı.