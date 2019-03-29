Erkan Petekkaya'nın uçağa alkollü bindiği iddia edildi. Petekkaya'nın görevliler tarafından uçaktan indirildiği öne sürüldü.

ERKAN PETEKKAYA: BEN YAPMADIM, BEN YAPMADIM!

Uçaktaki bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde Erkan Petekkaya'nın gergin anları dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye...' sözleriyle serzenişte bulundu.

Videoyu çeken kişinin kayıt esnasında "Alkol yasaklansın diyen Erkan Petekkaya uçağa alkollü bindi. O bana bu kayıttan ne kadar çok takipçi gelecek şimdi" ifadeleri de dikkat çekti.

Erkan Petekkaya'nın, "Ben yapmadım, ben yapmadım" sözleri merak uyandırdı. Başka bir iddiaya göre ise, Petekkaya'nın tacize uğramasından sonra, yanındaki kadının, "Alkollü ve beni rahatsız etti" ifadelerinin üzerine isyanda bulunduğu konuşuluyor.

Ayla ve Müslüm filminin yapımcısı aynı zamanda da Petekkaya'nın yakın dostu Mustafa Uslu, "Bence Erkan’a bir tezgah kuruldu. Erkan Petekkaya bir baba eşinin sevgili kocası… Erkan ile konuştum, yapılanlardan dolayı çok üzgündü. Erkan'ı öyle görünce içim acıdı. Ben gece konuştum kendisiyle sakin olmasını söyledim kendisine yakışmayan paylaşımlardan uzak durmasını rica ettim o da sağolsun beni dinledi. Erkan'ın olay sonrası paylaşım yapmasına izin vermedim. Her ne olursa olsun bir insan öyle bir müdahaleyi hak etmiyor. Erkan uçakta fiziki tacize uğramış. Erkan Petekkaya bir hanımefendi olsaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

Uslu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa da şunları yazdı;

Yazıklar olsun sana bunu yaşatanlara, Adam gibi adam Erkan Petekkaya... Arkadaşım, dostum... Sen, 'ben yapmadım, ben yapmadım' derken benim yüreğim acıdı. Yazıklar olsun sana bu tezgahı kuranlara. Hepsini Allah’a havale ediyorum.