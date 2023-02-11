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Erkan Petekkaya ile eşi Didem Petekkaya'yı yıkan acılar: Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun - Magazin haberleri

Erkan Petekkaya ile eşini yıkan acılar: Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun

Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya, 10 ili de vuran depremde enkaz altında kalan yakın akrabalarının vefat ettiğini duyurdu. Petekkaya, "Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun..." dedi

Giriş: 11.02.2023 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi"nde 21 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

  • YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

    Daha önce eşinin akrabalarının depremde enkaz altında kaldığını dile getiren ünlü oyuncu, "Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz, lütfen yardım edin. Allah hepimizin yardımcısı olsun... İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)... Enkaz adresi; Sümerler Mahallesi, Harbiye Caddesi, Kooperatif Evleri, A/3 Blok, Antakya\Hatay..." ifadelerini kullanarak, yardım çağrısında bulunmuştu. Ancak Petekkaya'nın eşinden üzücü haber geldi.

  • "OLMADI"

    Didem Petekkaya, depremde enkaz altında kalan akrabalarının yaşamlarını yitirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Petekkaya, "Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun" satırlarını yayınladı. Takipçileri Didem Petekkaya'ya başsağlığı mesajları gönderdi.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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