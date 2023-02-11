YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
Daha önce eşinin akrabalarının depremde enkaz altında kaldığını dile getiren ünlü oyuncu, "Sevgili eşim Didem Petekkaya'nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz, lütfen yardım edin. Allah hepimizin yardımcısı olsun... İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)... Enkaz adresi; Sümerler Mahallesi, Harbiye Caddesi, Kooperatif Evleri, A/3 Blok, Antakya\Hatay..." ifadelerini kullanarak, yardım çağrısında bulunmuştu. Ancak Petekkaya'nın eşinden üzücü haber geldi.