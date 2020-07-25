Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin...

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