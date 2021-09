"LİSEDEKİ HOCAM BENİ KONSERVATUVARA YÖNLENDİRDİ"

Bir dönem kalecilik yapan 38 yaşındaki Köstendil, oyunculuk serüvenini şöyle anlatmıştı:

Bursaspor’da kaleciydim. ÖSS’den yüksek puan alamazdım çünkü rakamlarla aram iyi değildi. Spor Akademisi’ne girmek isterdim ama kaleci olduğum için çok hızlı koşamıyordum. Geriye konservatuvar kaldı. Lisedeki hocam Zuhal Köseoğlu, beni konservatuvara yönlendirdi.

İstanbul’a telefon açıp, 'Bir çocuk göndersem bakar mısınız?' dedi. Telefonun ucundaki kişi, 'Biz Bursa’dayız' diye yanıt verdi. 10 dakika sonra Erkan Can ile Ali Sürmeli okula geldi. Erkan Can bana, 'Shakespeare’i biliyor musun?' diye sordu. O dönem ‘Romeo+ Juliet’ adında bir film vardı. 'Biliyorum, Leonardo DiCaprio' dedim. Erkan Can, 'Hay ..., çok işimiz var' dedi. (Kahkahalar) Ardından İstanbul’a gelip, konservatuvara girdim. Oradan sonra ilk uzun soluklu işim ‘Sakarya Fırat’ta oyunculuğa başladım.