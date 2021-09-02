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Erkan Kolçak Köstendil futbola geri döndü! - Magazin haberleri

Erkan Kolçak Köstendil futbola geri döndü!

Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda Amatör Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu

02.09.2021 - 10:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • "Çukur" dizisinde canlandırdığı "Vartolu" karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil (38), dizinin sona ermesiyle birlikte Hollanda'ya taşınmıştı. 

  • HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

    Daha önce Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ve hep kaleci olmak istediğini belirten ünlü oyuncu, bu hayalini gerçekleştirdi. Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. 

  • İmzayı atan Köstendil, takımla antrenmanlara başlarken, transferde emeği geçenlere de sosyal medyadan teşekkür etti.

  • "YENİ TAKIM, YENİ EV, YENİ AİLE..."

    Instagram'dan konuyla ilgili açıklama yapan Erkan Kolçak Köstendil, "Yeni takım, yeni ev, yeni aile... Amsterdam Gençlerbirliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilguy'a ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

  • "LİSEDEKİ HOCAM BENİ KONSERVATUVARA YÖNLENDİRDİ"

    Bir dönem kalecilik yapan 38 yaşındaki Köstendil, oyunculuk serüvenini şöyle anlatmıştı:

    Bursaspor’da kaleciydim. ÖSS’den yüksek puan alamazdım çünkü rakamlarla aram iyi değildi. Spor Akademisi’ne girmek isterdim ama kaleci olduğum için çok hızlı koşamıyordum. Geriye konservatuvar kaldı. Lisedeki hocam Zuhal Köseoğlu, beni konservatuvara yönlendirdi.

    İstanbul’a telefon açıp, 'Bir çocuk göndersem bakar mısınız?' dedi. Telefonun ucundaki kişi, 'Biz Bursa’dayız' diye yanıt verdi. 10 dakika sonra Erkan Can ile Ali Sürmeli okula geldi. Erkan Can bana, 'Shakespeare’i biliyor musun?' diye sordu. O dönem ‘Romeo+ Juliet’ adında bir film vardı. 'Biliyorum, Leonardo DiCaprio' dedim. Erkan Can, 'Hay ..., çok işimiz var' dedi. (Kahkahalar) Ardından İstanbul’a gelip, konservatuvara girdim. Oradan sonra ilk uzun soluklu işim ‘Sakarya Fırat’ta oyunculuğa başladım.

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