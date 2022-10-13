"BİZİ BÖYLE ŞEYLER BESLİYOR"

"Oyuncu olduğumuz için bize değişiklikler iyi geliyor" diyen Tosun, "Bizi böyle şeyler çok besliyor. Gezmek, öğrenmek, görmek... O yüzden biz çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Senaryo yazdığını dile getiren Cansu Tosun, "Bir şeyler olsun, öyle anlatacağım. Daha çok yeni. Biraz yol alalım, öyle anlatayım" demişti.