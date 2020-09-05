ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951'de doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi. Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.

Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuvara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir.

ERHAN YAZICIOĞLU'NUN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi - 2012

Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008

Agzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Düğün ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Terlik (oyun) : Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul - 2001

Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Ağrı dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Misafir : Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Tuzak : İstanbul Şehir Tiyatrosu

ERHAN YAZICIOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ TİYATROLAR

Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008

İlk Göz Agrısı : Feraizcizade M. Şakir - T.Yılmaz Öğüt - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006

Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2005

Altın Küp : Zerrin Akdenizli - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003

Palyaço Prens : Turgut Yıldız - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1991

Rüyaların En Güzeli : Hadi Çaman - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1988

Emek Köy : Engin Noyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1978

ERHAN YAZICIOĞLU'NUN FİLMOGRAFİSİ

Çatı Katı Aşk - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Karadayı - 2012

Kayıp - 2007

Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Palavra Aşklar - 1995

Mavi Mavi - 1985 Ruşen