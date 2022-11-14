''SIRP BASINININ PROVOKASYONU''

NTV'ye konuşan Ergin Ataman, gerçeklerle ilgili görüşünü aktardı ve duruma açıklık getirdi. Ataman, "Kulüp olarak en başından beri Micic'in milli takımda oynamasına karşıydık. Ancak Sırbistan Milli Takımı'nın baskısından sonra Micic oynamak istediğini söyledi fakat kulüp olarak izin vermedik. Perşembe günü Barcelona ile oynayacağımız çok önemli maçtan önce özellikle tam kadro çalışmak istedik" dedi.